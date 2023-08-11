Жителей Мурманской области предупредили о сильном ливне

В Мурманской области резко поменяется погода. На смене рекордной жаре придет ливень. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области резко поменяется погода. На смене рекордной жаре придет ливень.

- По данным Мурманского УГМС, утром и днем 12 августа местами по Мурманской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, - предупредили в МЧС региона.

Напомним: в Мурманской области продолжается действие особого противопожарного режима, лесные пожары случаются каждую неделю. Для того, чтобы оперативно узнавать о начале возгораний и их локализации, в регионе установят 20 видеокамер в местах, где чаще всего случаются такие пожары.

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