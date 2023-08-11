В колонию Ревды пытались пронести запрещенную технику

По оперативной информации, запрещенные предметы предназначались для передачи осужденным. Фото: УФСИН России по Мурманской области

На территории колонии строгого режима №23 в Ревде сотрудники нашли подозрительный сверток, перемотанный канцелярским скотчем. Внутри оказалась техника.

- В пакете лежали четыре мобильных телефона без сим-карт, зарядка и блок питания для телефона, проводные наушники, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

По оперативной информации, запрещенные предметы предназначались для передачи осужденным. По данному факту проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru