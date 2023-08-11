Директор Кольской АЭС Василий Омельчук поздравил строителей с профессиональным праздником

13 августа в Российской Федерации отмечается День строителя – профессиональный праздник работников строительной отрасли. Фото: Кольская АЭС

13 августа в Российской Федерации отмечается День строителя – профессиональный праздник работников строительной отрасли. На Кольской АЭС трудится более 30 строителей – это работники отдела капитального строительства (ОКС) и других подразделений.

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук поздравил всех с праздником:

- Особенно хочется поблагодарить ветеранов Кольской АЭС за их вклад в создание города и Кольской АЭС. Благодаря им мы работаем в прекрасных условиях – теплых и светлых помещениях, живем в комфортных домах в нашем городе. Всем строителям и ветеранам желаю крепкого здоровья, производственных успехов, чтобы дома и на работе все планы были реализованы!

Строительные работы на первом блоке станции 1972 год. Фото: Кольская АЭС

В 2023 году отдел капитального строительства Кольской АЭС отмечает 50-летний юбилей. ОКС был создан на Кольской АЭС в 1973 году. Тогда были введены в эксплуатацию энергоблоки № 1, 2, началось строительство блоков № 3 и 4. Работники отдела участвовали в продлении срока эксплуатации всех четырех энергоблоков.

Отдел капитального строительства Кольской АЭС занимается объемными и масштабными проектами не только на станции - он также участвует в осуществлении мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития города Полярные Зори. Только за последние 10 лет они ввели более 10 объектов, включая 90-квартирный жилой дом в г. Полярные Зори, два здания гидроемкостей cистемы аварийного охлаждения активной зоны реактора, учебный корпус для обучения персонала. Помимо этого коллектив ОКС принял участие в благоустройстве города, в создании «Нашего парка», в том числе в реконструкции бульваров Северное сияние, Северное сияние 2.0 и других объектов города. В настоящее время отдел курирует изыскательские работы на площадке Кольской АЭС-2, начало строительства которой запланировано на 2028 год.

Строящийся поселок энергетиков. Фото: Кольская АЭС

В этом году на стадии реализации в отделе находятся два объекта капитального строительства – реконструкция производственного блока № 4 учебно-реабилитационного комплекса Кольской АЭС и модернизация санатория-профилактория, которая включает в себя создание четырехэтажной пристройки. Кроме этого, имеются другие многочисленные объекты модернизации и проектирования.

- В пристройке к профилакторию один этаж будет подземный, три – надземных. В подвальном этаже будет располагаться оборудование для обслуживания здания пристройки и системы бассейна. На первом этаже – 25-метровый бассейн и зона подводной вытяжки для позвоночника. На втором – массажные кабинеты и офисные помещения. На третьем этаже будет многофункциональный зал для собраний крупных цехов станции. Завершить объект планируем к концу 2025 года, – отметил заместитель начальника отдела капитального строительства Кольской АЭС Алексей Киселев.

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