Житель Мурманска заплатит 300 тысяч рублей за угрозы в адрес президента

Мужчина публиковал соответствующий медиаконтент в соцсетях. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманске оштрафовали 36-летнего местного жителя за призывы устранить президента, а также сотрудников ФСБ. Мужчина публиковал соответствующий медиаконтент в соцсетях.

- Размещенная информация содержала в себе признаки призывов к совершению экстремисткой и террористической деятельности. Северянина признали виновным по части 2 статьи 205.2 и части 2 статьи 280 УК РФ, - сообщили в УФСБ региона.

Мурманчанину придется заплатить штраф в 300 тысяч рублей. Также ему на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в Интернете.

Напомним: за дискредитацию армии жителя Алакуртти оштрафовали на 40 тысяч рублей.

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