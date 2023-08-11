В Мурманской области завершилась регистрация кандидатов на муниципальных выборах

Всего по состоянию на 10 августа зарегистрированы 367 кандидатов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области подошел к концу период регистрации кандидатов на муниципальных выборах. Всего по состоянию на 10 августа зарегистрированы 367 кандидатов.

- Следующий этап избирательных кампаний - агитация в СМИ. Период агитации - с 12 августа по 9 сентября 2023 года, - сообщили в избиркоме региона.

Напомним: три депутата горсовета Мурманска проведут приемы на следующей неделе.

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