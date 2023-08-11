Главное, не поливать. В Североморске на клумбе «выросли» вязаные цветы

Местные жители отмечают, что стоит укрыть такие цветы от дождя, иначе «букету» придется туго. Фото: vk.com/murmanskgroup

Лето в Мурманской области далеко не всегда бывает таким жарким как сейчас, поэтому любимые цветы, высаженные во дворе у дома, могут быстро приуныть. Однако северяне нашли решение этой проблемы.

Так, в Североморске на клумбе «высадили» вязанные цветы. Розочки хоть и не благоухают, зато поднимают настроение прохожим. К тому же, они не завянут.

Местные жители отмечают, что стоит укрыть такие цветы от дождя, иначе «букету» придется туго.

Напомним: турист встретил в Хибинах медведей и накричал на них.

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