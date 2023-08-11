В МАУ появится площадка с техникой для тренировок киберспортсменов

Было принято решение сделать в МАУ специальную площадку с техникой и оборудованием для тренировок киберспортсменов. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В преддверии Дня физкультурника в Мурманской области прошла встреча с представителями физкультактива региона. Активных северян поздравил губернатор Андрей Чибис, вручив лучшим из лучших федеральные и региональные награды.

Также участники выступили со своими инициативами. Так, председатель Мурманского областного отделения «Федерация компьютерного спорта России» предложил создать студенческую лигу, которая будет представлять регион на всероссийских соревнованиях.

Губернатор поддержал предложение, пообещав взять в работу все, что касается киберспорта.

- Тема требует активного развития, это полезно и с точки зрения профориентации. Мы сосредоточимся на этом уже в этом году, – отметил он.

Кроме того, было принято решение сделать в МАУ специальную площадку с техникой и оборудованием для тренировок киберспортсменов.

Напомним: в Мурманске накануне Дня физкультурника прошла встреча с ветеранами спорта.

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