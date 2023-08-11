В детский сад в Мурмашах вернули украденные фигуры Шрека и Осла

На днях в сети обсуждали записи с камер наружного наблюдения, на которых два молодых человека проникали на территорию одного из детских садов в Мурмашах. Фото: Ольга Моисеева / vk.com/murmashi

На днях в сети обсуждали записи с камер наружного наблюдения, на которых два молодых человека проникали на территорию одного из детских садов в Мурмашах. Две ночи подряд они воровали садовые фигуры персонажей популярного мультфильма - Шрека и Осла.

Возмущенные поведением злоумышленников северяне написали заявление в полицию и пост в соцсетях, призывая тех одуматься и исправиться. И те услышали голос разума.

- Фигуры Шрека и Осла возвращены на свое место! Ребята принесли свои извинения. Надеюсь, извлекли большой урок из данной ситуации, - написала в паблике «Мурмаши» (18+) Ольга Моисеева.

Напомним: мужчина из Заполярного украл телефон у мальчика, который играл на детской площадке. Ребенок оставил на скамейке поясную сумку, где лежал его гаджет, а вернувшись, телефона на месте уже не было. Юный северянин сразу же рассказал о пропаже своей маме.

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