В районе бывших коровников в Титане горели покрышки

Вечером 10 августа в Титане в районе бывших коровников случился пожар. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 10 августа в Титане в районе бывших коровников случился пожар. Там загорелись автомобильные покрышки.

- На месте происшествия восемь спасателей, две единицы техники. В 22.26 пожар ликвидирован. Автомобильные покрышки сгорели на площади 12 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины пожара устанавливаются.

Напомним: ночью в Мурманске из-за горящей машины пострадали другие авто.

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