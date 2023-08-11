Четыре главных признака, что вам звонят мошенники

Оперштаб Мурманской области назвал северянам четыре главных признака звонка от мошенника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб Мурманской области назвал северянам четыре главных признака звонка от мошенника.

Фото: Оперативный штаб Мурманской области

- Звонят с незнакомого номера, представляются службой безопасности банка или сотрудниками правоохранительных органов; радуют внезапной выгодой или пугают; говорят о деньгах; просят сообщить данные карт, - сообщили в оперштабе.

Фото: Оперативный штаб Мурманской области

Жителей Заполярья призывают быть бдительными, не верить слепо тем, кто звонить и перепроверять информацию.

Фото: Оперативный штаб Мурманской области

Напомним: 60-летняя мурманчанка осталась без миллионов и с кучей кредитов, пообщавшись с мошенниками. Женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов.

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