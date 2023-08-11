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НовостиОбщество11 августа 2023 7:41

Четыре главных признака, что вам звонят мошенники

Оперштаб Мурманской области назвал четыре признака, что звонят мошенники
Ника СВЕТЛОВА
Оперштаб Мурманской области назвал северянам четыре главных признака звонка от мошенника.

Оперштаб Мурманской области назвал северянам четыре главных признака звонка от мошенника.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб Мурманской области назвал северянам четыре главных признака звонка от мошенника.

Фото: Оперативный штаб Мурманской области

Фото: Оперативный штаб Мурманской области

- Звонят с незнакомого номера, представляются службой безопасности банка или сотрудниками правоохранительных органов; радуют внезапной выгодой или пугают; говорят о деньгах; просят сообщить данные карт, - сообщили в оперштабе.

Фото: Оперативный штаб Мурманской области

Фото: Оперативный штаб Мурманской области

Жителей Заполярья призывают быть бдительными, не верить слепо тем, кто звонить и перепроверять информацию.

Фото: Оперативный штаб Мурманской области

Фото: Оперативный штаб Мурманской области

Напомним: 60-летняя мурманчанка осталась без миллионов и с кучей кредитов, пообщавшись с мошенниками. Женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов.

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