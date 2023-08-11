Четыре сирийца пытались за взятку попасть в Норвегию через Мурманскую область

Мужчину задержали сотрудники СК и ФСБ. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области суд вынес приговор 44-летнему мужчине, которого обвиняли в даче взятки должностному лицу в крупном размере. В мае 2023 года он пытался подкупить и.о. заместителя начальника пограничной заставы в Печенге, чтобы тот закрыл глаза на незаконный переход через российско-норвежскую границу четырех сирийцев.

- Злоумышленник передал исполняющему обязанности заместителя начальника 4000 долларов США, что на тот момент было эквивалентно почти 319 тысячам рублей. За указанное денежное вознаграждение сотрудник пограничной заставы должен был обеспечить незаконный переход через государственную границу Российской Федерации с Королевством Норвегии четырех граждан Сирийской Арабской Республики, не имеющих права на ее пересечение, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Мужчину задержали сотрудники СК и ФСБ.

Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, свою вину злоумышленник признал, суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на тот же срок и штрафу в размере 1,5 миллиона рублей.

Напомним: обвинение сразу по трем уголовными статьям предъявили бывшему руководителю «Мурманскавтодора». Ему вменяют получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Материалы уголовного дела направили в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru