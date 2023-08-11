В Мурманске два дня подряд обновлялся полувековой рекорд по жаре

10 августа в Мурманске снова обновился суточный рекорд по теплу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

10 августа в Мурманске снова обновился суточный рекорд по теплу. До этого самый жаркий день в эту дату случился в 1972 году, когда было +27,2, в 2023-м этот показатель оказался побил на 0,1 градуса.

- Это уже третий суточный рекорд тепла в августе. Ранее были обновлены достижения для 3 и 9 августа, которые вошли в топ-4 самых жарких августовских дней в истории, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Синоптики обещают, что от жары северянам придется страдать еще недолго - скоро на смену ей придут дожди и похолодание.

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