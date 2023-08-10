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НовостиОбщество10 августа 2023 15:10

Стратегические ракетоносцы Ту-160 восемь часов летали над Баренцевым морем

Полет был плановым
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил России. Фото: Минобороны России

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил России. Фото: Минобороны России

Над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана восемь часов кружили два стратегических ракетоносца Ту-160. Их полет был плановым.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил России.

- Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, – заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Напомним: на полигоне в Мурманской области прошло ротное тактическое учение.

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