За устроившую потасовку со школьником учительницу в Архангельске заплатит школа

Октябрьский районный суд Архангельска вынес постановление по делу о инцидент в школе №1, где учительница в коридоре при других учениках схватила за шею мальчика. Фото: Артем КИЛЬКИН

Октябрьский районный суд Архангельска вынес постановление по делу об инциденте в школе №1, где учительница в коридоре при других учениках схватила за шею мальчика.

Случилось это в ноябре 2022 года. По словам адвоката семьи Александра Сухих, у ребенка был конфликт с одноклассником, учительница вмешалась в него, применив к детям физическую силу. У пострадавшего мальчика остались синяки и порезы от цепочки с крестиком.

- Суд взыскал со школы Архангельска еще 40 000 рублей. 20 000 рублей в пользу мамы мальчика, 20 000 рублей в пользу бабушки. Ранее было взыскано 408 000 рублей. 3 июля 2023 вступил в силу судебный акт о взыскании со школы в пользу пострадавшего мальчика 15 000 рублей, в пользу матери ребенка 5000 рублей, в пользу бабушки 5000 рублей. Школа решение обжаловать не стала.Второе дело по иску бабушки, где со школы было взыскано 50 000 рублей, обжалуется школой в Архангельском областном суде и назначено к рассмотрению на август, - сообщил Александр Сухих.

Напомним: замглавы Архангельска и его сообщника задержали за взятку в 3,5 миллиона рублей.

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