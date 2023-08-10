Для дома-интерната в Мурманске купили новый автомобиль

Современный автомобиль для перевозки маломобильных северян приобрел дом-интернет в Мурманске. Фото: Правительство Мурманской области

Современный автомобиль для перевозки маломобильных северян приобрел дом-интернат в Мурманске. Подопечных учреждения теперь будет комфортнее возить в медучреждения и на различные мероприятия.

- Машина оборудована электроподъемником для инвалидной коляски, обустроенным местом для инвалидов-колясочников, что позволяет перевозить пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья. Салон авто переоборудован под социальный транспорт для инвалидов-колясочников и частично освобождается от пассажирских сидений.

Для надежной фиксации инвалидной коляски на полу установлены специальные крепежные элементы, - сообщили в министерстве труда и социального развития Мурманской области.

В автомобиле остается достаточно места, чтобы поместились еще и инвалидные коляски.

Напомним: в Мурманской области трассу Апатиты-Кировск ждет большое обновление. Из-за загруженности дороги, на которой транспортный поток порой достигает 20 тысяч автомобилей за сутки, было решено провести реконструкцию.

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