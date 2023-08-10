Управление Росгвардии в Мурманской области возглавил Дмитрий Салихов

У Управления Росгвардии по Мурманской области сменится руководитель. Фото: Управление Росгвардии по Мурманской области

У Управления Росгвардии по Мурманской области сменится руководитель. Вместо Виктора Галия назначен Дмитрий Салихов, его уже представили личному составу. В Кольское Заполярье его перевели из Псковской области.

- Полковник полиции Салихов Дмитрий Михайлович родился 26 апреля 1970 года в Костромской области. С 1991 года проходил службу в органах внутренних дел. С 1992 года прошел путь от милиционера ОМОН при УВД Псковской области до командира отряда. В 2001 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. С 2018 года заместитель начальника Управления Росгвардии по Псковской области. Награжден орденом Мужества, медалями «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За отличие в охране общественного порядка», - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

Новый руководитель также встретился с губернатором и проверил работу подразделений.

Ранее руководство сменилось в Центре управления региона. Вместо Алексея Медведева Центр с 1 августа возглавил Артем Марышев.

Также Светлана Панфилова официально с 18 июля возглавила министерство развития Арктики и экономики Мурманской области. Постановление о ее назначении на пост министра подписал губернатор Андрей Чибис.

Напомним: развитие медицинской помощи в ЗАТО обсудили в рамках рабочей поездки в Мурманскую область 3 августа первого заместителя руководителя ФМБА России Татьяны Яковлевой. Она посетила Снежногорск, Полярный и Гаджиево, жители которых являются пациентами медсанчастей Агентства.

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