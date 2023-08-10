Жителям Мурманской области осталось недолго страдать от жары

Всю рабочую неделю жители Мурманской области изнывают от жары до +30. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Всю рабочую неделю жители Мурманской области изнывают от жары до +30. Для многих северян такая погода опасна и чревата проблемами со здоровьем. Но страдать осталось недолго.

- Жаркая погода, наблюдавшаяся на территории Мурманской области 8-10 августа, будет постепенно отступать. 11-12 августа влияние антициклона на погоду в нашем регионе ещё сохранится, но по его периферии уже будет смещаться облачность и пройдут дожди: 11 августа местами небольшие, 12 августа сильные. Температура воздуха в дневные часы составит: 11 августа +23+28 градусов, 12 августа +17+22 градуса, - сообщили в заполярном гидрометцентре.

Август и сентябрь считаются самыми сложными месяцами для спасателей по поиску пропавших в лесу людей. Сотрудник МЧС назвал места, где чаще всего теряются северяне, и дал советы, что делать, если не нашли дорогу домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru