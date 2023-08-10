«К чему интрига, почему не выложили причину мести?» В Мурманске по-женски испортили машину

В одном из дворов Мурманска заметили Mitsubishi, владелец которого явно разбил женское сердце. Фото: Мурманск ДТП ЧП /

В одном из дворов Мурманска заметили Mitsubishi, владелец которого явно разбил женское сердце.

Машину со всех сторон обклеили женскими прокладками, их приделали даже на лобовое стекло. Впрочем, может, так над владельцем иномарки пошутили друзья.

- Ну зачем же так? Почему не выложить этими же прокладками хотя бы причину подобного самовыражения? К чему эта интрига? - пишут в комментариях к фотографиям северяне.

Но больше их возмущает то, что от средств женской гигиены не убрали бумагу.

Напомним: 10 августа в Мурманске должны были начать работать фонари. Но хоть сейчас и продолжаются белые ночи, все же водители жаловались, что на улицах темно. Поэтому в администрации Мурманска приняли решение включить наружное освещение раньше.

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