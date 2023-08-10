Автодорогу Пиренга - Ковдор отремонтируют к концу сентября

Финансирование идет через механизм казначейских кредитов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» проходит ремонт трассы Пиренга - Ковдор. Финансирование идет через механизм казначейских кредитов.
- Дорожники срезали существующее покрытие и приступили к укладке выравнивающего слоя дорожного покрытия. Обочины с поперечными уклонами обустраиваются с добавлением материала от фрезерования, с обязательным уплотнением катками, - сообщили в минтрансе региона.
Всего обновят пять километров автодороги, работы завершат до сентября 2023 года.
Напомним: в Мурманске на улице Георгия Седова уложили новый асфальт.
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