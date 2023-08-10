Автодорогу Пиренга - Ковдор отремонтируют к концу сентября

Финансирование идет через механизм казначейских кредитов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» проходит ремонт трассы Пиренга - Ковдор. Финансирование идет через механизм казначейских кредитов.

- Дорожники срезали существующее покрытие и приступили к укладке выравнивающего слоя дорожного покрытия. Обочины с поперечными уклонами обустраиваются с добавлением материала от фрезерования, с обязательным уплотнением катками, - сообщили в минтрансе региона.

Всего обновят пять километров автодороги, работы завершат до сентября 2023 года.

Напомним: в Мурманске на улице Георгия Седова уложили новый асфальт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru