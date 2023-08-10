В центре Мурманска с фасада здания сорвался рабочий

В Мурманске в активной стадии находится капитальный ремонт фасадов и кровель зданий. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске в активной стадии находится капитальный ремонт фасадов и кровель зданий. В частности, идут работы в исторической части центра города по приведению в порядок и дома культурного наследия. Здесь произошел несчастный случай.

- В 11.30 на Ленина, 62 упал рабочий. Штукатурил стену. Живой, увезли на скорой. Службы сработали очень быстро, - сообщи Telegram-канал «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

Все случившегося попало на видео. На кадрах можно рассмотреть, что мужчина с высоты рухнул вниз, к нему сразу подбежал другой рабочий. Желая помочь товарищу, он только навредил – стал пытаться поднять его (что опасно, учитывая возможные переломы) и упал с ним.

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