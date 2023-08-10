В губе Ура сняли созданный из-за птичьего гриппа КПП

Северян призывают сообщать о мертвых или больных чайках по телефону «горячей линии» 8921-165-3453. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Летом 2023 года губа Ура стала первым местом в Мурманской области, где обнаружили очаг распространения птичьего гриппа. Из-за этой болезни в регионе впервые ввели карантин. Чтобы минимизировать риски распространения, на губе установили контрольно-пропускной пост с круглосуточным дежурством ветеринарных специалистов ГОБВУ «Мурманская облСББЖ».

- В связи с отсутствием погибших птиц в губе Ура с 28 июля и проведением заключительной дезинфекции в эпизоотическом очаге контрольно-пропускной пост снят. Всего в губе Ура в очаге собрано 556 трупов павших птиц - сизой чайки, все они уничтожены в крематорной установке. Мониторинг за ситуацией будет проводится специалистами и дальше, - сообщили «КП»-Мурманск» в комитете по ветеринарии Мурманской области.

Вторым эпизоотическим очагом стало озеро Секретарское в Териберке, на границе с ним сохраняется КПП. Здесь, по данным н 9 августа, собрали уже 1012 трупов чаек, но специалисты отмечают тенденцию к сокращению числа умерших птиц.

И все же северян призывают сообщать о мертвых или больных чайках по телефону «горячей линии» 8921-165-3453.

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