В Мурманской области за неделю подорожали яблоки и свинина

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскстате рассказали об изменении цен на продукты за минувшую неделю. Мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске.

Так, с 1 по 7 августа снизились цены на морковь (на 5,3%), картошку (на 1,5%), питьевое молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,4%).

- Выросла стоимость яблок (на 3,8%), свинины, кроме бескостного мяса (на 2,5%), охлажденных и мороженых кур (на 2,4%), сахара (на 1,7%), - сообщили в ведомстве.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним: жители Мурманской области стали чаще брать кредиты - это следует из данных статистики. Так, с января по июнь 2023 года общая сумма кредитования северян составила 72,4 миллиарда рублей, что на 49,8% больше, чем годом ранее.

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