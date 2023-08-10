Только пятки сверкали. Турист встретил в Хибинах медведей и накричал на них

Происшествие попало на видео. Фото: Андрей АБРАМОВ

Путешествующий по заполярным просторам турист оказался в опасной ситуации в Хибинах. Мужчина встретил там медвежье семейство, но не растерялся и что есть сил накричал на мишек. Косолапые сбежали, сверкая пятками.

- Не отворачиваясь, мужчина пятился назад, кричал, и медведи ретировались, - сообщили в Telegram-канале «Срочно! Мурманск» (18+).

Происшествие попало на видео.

Напомним: в Мурманской области медведь пытался украсть у рыбака улов.

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