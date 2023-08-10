В Мурманской области написали заявление в полицию из-за Шрека

Из детского сада в Мурмашах украли садовые фигуры Шрека и Осла. Фото: Ольга Моисеева / vk.com/murmashi

- Хочется задать один вопрос двум молодым людям: «Зачем и для чего вам данные фигуры?» Заявление в полицию написано! Уважаемые родители, проведите беседу со своими чадами о том, что данный поступок несет уголовную ответственность! – такой пост появился паблике «МУРМАШИ» (18+).

К нему прикреплены фотографии и видео с наружных камер наблюдения, как два молоды человека заходят на территорию одного и поселковых детских садов и забирают садовые фигуры Шрека и Осла. Делали они это не раз, а две ночи подряд. Северяне возмущены этим поступком и призывают нарушителей вернуть фигуры.

Напомним: в Мурманской области расширяют систему видеонаблюдения, которая помогает бороться с правонарушениям. Только за полгода благодаря камерам в общественных местах раскрыли 33 преступления, в том числе и по уголовным делам.

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