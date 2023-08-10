В Мурманске осенью проведут аудиоэкскурсии по городу с элементами кино

Проект стал победителем конкурса проектов в сфере креативной индустрии Министерства культуры МО. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Осенью в Мурманске запустят новые аудиоэкскурсии по городу в формате иммерсивного спектакля. Мероприятие с элементами кино стартует от улицы Буркова и завершится на морском вокзале.

- Тема спектакля - история Мурманска, тесно переплетенная с фильмами, которые в разные годы снимали в нашем городе и регионе. Экскурсия будет длиться полтора часа, - сообщили в Продюсерском центре «Северный характер».

Проект стал победителем конкурса проектов в сфере креативной индустрии Министерства культуры МО.

Напомним: вышел трейлер снятого в Мурманске фильма «Свет». Главную роль в ленте сыграла актриса Елена Яковлева.

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