В Мурманске обновлен температурный рекорд полувековой давности

Жаркая погода сохранится в Мурманской области до конца недели. Фото: Антон ЗАБИРОВ

9 августа войдет в историю метеонаблюдений сразу двумя достижениями. Северяне буквально изнывали от жары, называя ее небывалой. И не зря.

- Мы обновили суточный рекорд для 9 августа - +29,2, предыдущий был установлен в 1972 году и составлял +27,5. Это второй суточный рекорд тепла в августе 2023-го, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Также 9 августа 2023 года войдет в историю метеонаблюдений как второй самый жаркий день в августе. Ранее это достижение зафиксировали 3 августа, но тогда было «всего» +29.

Жаркая погода сохранится в Мурманской области до конца недели.

Напомним: юрист рассказала, можно ли из-за жары официально работать меньше.

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