На железнодорожных путях в Коми вспыхнули четыре цистерны с нефтепродуктами

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В Коми на железнодорожных путях произошел серьезный пожар - загорелись четыре цистерны с нефтепродуктами. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

- Цистерны вспыхнули на путях необщего пользования, примыкающих к станции Ухта. По предварительным данным, возгорание произошло при очистке цистерн от нефтепродуктов, - сообщили в ведомстве.

На место выехал и. о. Сосногорского транспортного прокурора Владислав Смирнов. Пожар уже локализован.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры.

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