Бывшего руководителя «Мурманскавтодор» обвинили в получении взятки

Обвинение сразу по трем уголовными статьям предъявили бывшему руководителю «Мурманскавтодора». Фото: Иван МАКЕЕВ

Обвинение сразу по трем уголовными статьям предъявили бывшему руководителю «Мурманскавтодора». Ему вменяют получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Материалы уголовного дела направили в суд.

- Предварительным следствием установлено, что в 2022 году начальник «Мурманскавтодора» дал указание своим подчиненным не применять к организации, ненадлежащим образом выполняющей возложенные на нее обязательства, штрафные санкции и запретил расторгнуть раннее заключенные с нею государственные контракты. В результате противоправных действиях обвиняемого подрядчику были необоснованно оплачены работы на сумму более 30 миллионов рублей, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Также в 2020-м и 2021 годах между организацией, подрядчиком и субподрядчиком были заключены контракты на 320 миллионов рублей на ремонт и содержание дорог в регион. Обвиняемый потребовал от предпринимателей взятку в 11,5 миллиона рублей в обмен на то, что закрыл бы глаза на недостатки в работе и принял ее. От этой суммы он успел получить 4 миллиона рублей, после его задержали при участии ФСБ.

- Своими действиями обвиняемый также ограничил самостоятельность деятельности юридических лиц, причинив им материальный ущерб в сумме более 7,5 миллионов рублей, - уточнили в СК.

Напомним: Мурманский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя Мончегорска, которого обвиняют в насильственных действиях в отношении 8-летнего мальчика и его убийстве.

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