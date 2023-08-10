Из-за потепления на Шпицбергене появились приледниковые озера

Ранее стало известно, что за 30 лет средняя толщина приполюсного льда в Арктике сократилась в два раза. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Шпицбергене из-за изменений климата уменьшилась площадь льда и на освободившейся территории появились приледниковые озера.

- Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института и Института географии РАН разработали методику поиска этих озер. Изучение их характеристик позволит спрогнозировать будущие климатические изменения, считают исследователи, - сообщили в ААНИИ.

Ранее стало известно, что за 30 лет средняя толщина приполюсного льда в Арктике сократилась в два раза.

Напомним: ученые выделяют несколько видов северного оленя. В национальном парке «Русская Арктика» смогли сфотографировать редкий подвид - новоземельского оленя, который занесен в Красную книгу.

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