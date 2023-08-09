Главный вуз Мурманска не набрал полный курс по техническим направлениям

Руководитель МАУ пояснила, что причиной тому стало небольшое число школьников, которые выбирают профильные предметы для сдачи ЕГЭ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

И.о. ректора Мурманского арктического университета (МАУ) Ирина Шадрина рассказала, на какие специальности еще идет набор в вузе. Так, по гуманитарным направлениям курс полностью закрыт, а по техническим - нет.

- Проблемными для университета остаются биология, экология, кораблестроение. Также университет не может пока набрать полный курс на программирование, - пишет СеверПост со ссылкой на слова ректора.

Руководитель МАУ пояснила, что причиной тому стало небольшое число школьников, которые выбирают профильные предметы для сдачи ЕГЭ.

Отмечается, что полностью закрыты бюджетные места на лингвистику, педагогическое образование, лечебное дело, нефть и газ, судовождение.

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