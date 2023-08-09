В Мурманске накануне Дня физкультурника прошла встреча с ветеранами спорта

12 августа в России отмечается День физкультурника. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

12 августа в России отмечается День физкультурника. Накануне праздника прошла встреча депутата Совета депутатов Мурманска, директора Центра организационно-методического обеспечения физической культуры и спорта «Стратегия» Ирины Андреевой с ветеранами спорта. Она приветствовала именитых спортсменом от лица главы города Игоря Мораря.

- Несмотря на почтенный возраст, они по-прежнему бодры и полны сил. Это ли не лучшая пропаганда активного образа жизни? Здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Ветераны спорта регулярно участвуют в российских и международных соревнованиях. Да и городские состязания – фестиваль спорта «Гольфстрим», День физкультурника, эстафеты ко Дню города и к 9 мая – не проходят без их участия. А в конкурсе «Лыжня зовет!» ветераны спорта и вовсе составляют большую часть соревнующихся, - обратился к ветеранам Игорь Морарь.

Все участники встречи смогли рассказать, как видят развитие спорта в регионе. Особенно их волнует вовлеченность в спорт молодежи.

Напомним: в Мурманской области подготовили насыщенную программу ко Дню физкультурника и 100-летию Минспорта России. Праздник пройдет 12 августа во всех муниципалитетах, всего гостей ждет 64 мероприятия.

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