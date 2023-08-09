В Мурманской области 10 августа ожидается жара до +32

В Мурманской области продолжает стоять жаркая погода. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжает стоять жаркая погода. 10 августа воздух прогреется до +32 градусов.

- Существенных осадков не ожидается, днем местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13+18, на востоке +7+12, днем +23+28°, местами +30+32 градуса, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Также в Кольском, Печенгском, Ловозерском районах, Мурманске, Апатитах и Кировске ожидается четвертый региональный класс пожарной опасности.

Напомним: юрист рассказала, могут ли северяне рассчитывать на короткий рабочий день в сильную жару.

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