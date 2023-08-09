В Мурманске эвакуировали посетителей ТЦ «Форум»

В Мурманске днем 9 августа эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Форум». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске днем 9 августа эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Форум».

- Предположительно, поступило сообщение о минировании. Здание оцеплено, - сообщают в группе Регион 51.

Напомним: в Мурманской области к 1 сентября усилят меры безопасности. Обстановка в сфере безопасности в регионе остается стабильной.

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