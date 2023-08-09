Жители Мурманской области стали меньше болеть ОРВИ

Жители Мурманской области стали реже болеть ОРВИ и гриппом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманской области стали реже болеть ОРВИ и гриппом. Так, с 31 июля по 6 августа темп регистрации заболеваний снизился практически среди всех возрастов, исключение составляю дети 3-6 лет.

- Показатель заболеваемости в целом по совокупному населению ниже расчетного значения порогового уровня для этой недели, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона.

Из биоматериала больных выделен один штамм гриппа. Также в Заполярье гуляет риновирус.

Всего области зарегистрировано 1844 случаев гриппа. Практически все заболевшие не делали прививку, более 65% заболевших – дети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru