В Апатитах третью неделю ищут пропавшего мужчину

Участвующие в поисках волонтеры отмечают, что Александр может нуждаться в медицинской помощи. Фото: ДО ПСО "СеверСпас" / vk.com/severspas51

В Апатитах ищут пропавшего местного жителя. 46-летний Александр Руденок 18 июля перестал выходить на связь с родственниками.

Приметы: рост 165-175 сантиметров, голубые глаза, короткие светлые волосы, среднего телосложения, на тыльной стороне ладони есть татуировка «1970?».

Участвующие в поисках волонтеры отмечают, что Александр может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят обратиться в поисково-спасательный отряд «СеверСпас» +7 (911) 342-94-38, +7 (952) 295-74-91.

Напомним: в соцсетях рассказали об истории спасения четвероногого друга, которая завершилась хэппи-эндом. В мае в Мурманской области, после ДТП на ковдорской дороге, пропала собачка Тося породы бивер. Несколько месяцев ее искали хозяева

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