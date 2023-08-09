В Мурманской области создали путеводитель по льготам и мерам поддержки

На сайте правительства Кольского Заполярья появился новый раздел «Меры поддержки, сервисы и льготы для жителей Мурманской области». Фото: Антон ЗАБИРОВ

На сайте правительства Кольского Заполярья появился новый раздел «Меры поддержки, сервисы и льготы для жителей Мурманской области».

- В новом полезном разделе собраны актуальные меры поддержки, сервисы и льготы для жителей региона: социальные, профессиональные; предпринимателям и самозанятым; школьникам, студентам, молодежи; здравоохранение, жилье и другие, - сообщили в оперштабе Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области из областного бюджета выделили почти миллиард рублей, а именно 930 миллионов, на поддержку участников СВО и членов их семей.

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