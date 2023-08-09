В Североморске почти завершился капитальный ремонт трех школ

В школе №2 почти отремонтировали фасад, ремонт внутренних помещений готов на 60%, а ремонт слаботочных сетей и сетей электроснабжения близится к 70%. Фото: Правительство Мурманской области

В Североморске подходит к завершению капитальный ремонт трех школ - №2 в Сафоново и №1, №12. Техническая готовность учебных заведений варьируется от 85 до 93%, а это значит, что 1 сентября ученики пойдут уже в обновленные учреждения.

- В школе №1 идет ремонт фасада, близится к завершению ремонт внутренних помещений. Продолжаются работы по ремонту внутренних инженерных сетей вентиляции, теплоснабжения и электроснабжения, - сообщили в минстрое региона.

В школе №2 почти отремонтировали фасад, ремонт внутренних помещений готов на 60%, а ремонт слаботочных сетей и сетей электроснабжения близится к 70%.

В школе №12 обновляют внутренние инженерные сети водоснабжения и водоотведения. Ремонт внутренних поверхностей всех помещений здания, кроме спортивных залов и их вспомогательных помещений, выполнен на 85%.

Напомним: в Мурманске на улице Георгия Седова уложили новый асфальт. В скором времени на проезжей части нанесут дорожную разметку.

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