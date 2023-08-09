На дороге Кировск - Апатиты произошло ДТП с пострадавшим

Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 10.55. Фото: vk.com/murman01

Утром 9 августа на девятом километре дороги Кировск - Апатиты произошло ДТП с участием двух машин - LADA Kalina и Ford Galaxy.

Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 10.55.

- В ДТП пострадал один человек, его передали бригаде скорой медицинской помощи. Сотрудники УГИБДД по Мурманской области устанавливают причины произошедшего, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: в Мурманске попал на камеру видеорегистратора момент аварии с велосипедистом-курьером. Молодой человек двигался по проезжей части на улице Чумбарова-Лучинского и столкнулся с машиной, которая выезжала на дорогу.

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