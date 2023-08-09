Вода в реке Коле может прогреться до максимального значения в 2023 году

Всю неделю погода в Мурманской области радует северян, благоприятный прогноз синоптики дают вплоть до выходных. Фото: Олег ФИЛОНОК

Всю неделю погода в Мурманской области радует северян, благоприятный прогноз синоптики дают вплоть до выходных.

- Река Кола вновь прогрелась до +20. Хватило одного жаркого дня. Выше в этом году температура воды еще не была, вполне возможно, что завтра получим +21, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

При этом северянам напоминают, что купание во всех водоемах Мурманской области запрещено.

Напомним: ученые КНЦ РАН проводят большую работу по оценке чистоты заполярных озер. Изучается уровень загрязнения дна водоемов, воды и т.д. Специалисты рассказали, что в 2020 году в одной из проб воды в озере Окуневое в Мурманске обнаружили кишечную палочку.

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