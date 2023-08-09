35% семей в Мурманской области доходов не хватает на покупку техники

Мурманскстат провел выборочное исследование домашних хозяйств - у семей спрашивали о их доходах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат провел выборочное исследование домашних хозяйств - у семей спрашивали о их доходах. Всего в опросе за 2022 год поучаствовали 440 семей.

4% ответили, что им было затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

35% отметили, что им хватало денег на еду и одежду, но не могли позволить себе покупку товаров длительного пользования (телевизора, холодильника и подобных товаров), - отметили в Мурманскстате.

При этом большая часть семей - 41% - сказали, что доходов хватает и на еду, и одежду, и оплату ЖКХ, покупку техники. Но вот купить новую машину им трудно. 10% северяне сказали, что им не хватит денег на покупку квартиры или дачи.

- Доля респондентов, посчитавших свое материальное положение настолько хорошим, что дали ответ «средств достаточно, чтобы купить все, что считаем нужным», составила 11%, - пояснили авторы исследования.

Напомним: жители Мурманской области стали чаще брать кредиты - это следует из данных статистики. Так, с января по июнь 2023 года общая сумма кредитования северян составила 72,4 миллиарда рублей, что на 49,8% больше, чем годом ранее.

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