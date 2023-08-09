В Мурманской области к 1 сентября усилят меры безопасности

В Мурманске прошло заседание оперативного штаба по безопасности под руководством главы региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске прошло заседание оперативного штаба по безопасности под руководством главы региона. Как отметил Андрей Чибис, обстановка в сфере безопасности сейчас в Кольском Заполярье стабильная.

- Спецслужбы, а также правоохранительные органы обеспечивают ее как в общественных местах, так и на объектах критически важной инфраструктуры. И на заседании оперативного штаба дал поручение усилить все меры безопасности в День знаний - 1 сентября, - уточнил Андрей Чибис.

Напомним: 19 октября на заседании Совета безопасности было принято решение о введении режима военного положения в четырех новых субъектах РФ: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Еще в восьми субъектах, приграничных Украине, введен режим среднего уровня реагирования. Мурманская область вошла в число регионов с режимом базовой готовности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru