В Оленегорске дополнительно отремонтируют детскую поликлинику

В одном здании со взрослой поликлиникой находится детское отделение, где также решили провести ремонт. Фото: Правительство Мурманской области

Поликлинику в Оленегорске ждут большие изменения. Их анонсировал губернатор Мурманской области после своей рабочей поездки в муниципалитет.

- Посетил оленегорскую поликлинику. Здесь в активной стадии идет капремонт. Полностью обновляем инженерные сети, вентиляцию, фасад и кровлю. Закупаем новое современное оборудование и мебель.Работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а также стратегического плана «На Севере – жить!», - сообщил Андрей Чибис.

В одном здании со взрослой поликлиникой находится детское отделение, где также решили провести ремонт.

Ранее в Ревде завершили капремонт поликлиники Ловозерской центральной районной больницы, который велся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Напомним: с 1 июля при взрослых поликлиниках в Мурманской области заработали кабинеты медико-психологического консультирования и помощи, куда смогут обратиться северяне, попавшие в беду.

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