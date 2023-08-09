В 2022 году в Мурманской области насчитали 99 тысяч пациентов с заболеваниями сердца и сосудов

В России с 7 по 13 августа проходит Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России с 7 по 13 августа проходит Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Заболевания сердца и сосудов являются самой распространенной причиной смертей как в России, так и во всем мире.

По статистике, в Мурманской области в медучреждениях на конец 2022 года состояло на диспансерном учете 99 575 пациентов с болезнями системы кровообращения.

К наиболее распространенным сердечно-сосудистым заболеваниям относятся гипертония, инфаркт миокарда, инсульт, ишемическая болезнь сердца. Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова привела неутешительную статистику.

- В 2022 году среди населения Мурманской области на долю болезней системы кровообращения приходилось 47,3% смертей. И, что особенно печально, 36,5% смертей среди мурманчан составляют лица трудоспособного возраста, – отметила врач.

Специалист назвала факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: повышенное артериальное давление, повышенный уровень сахара и холестерина в крови, лишний вес и ожирение, недостаток физической активности, нездоровое питание, курение и злоупотребление алкоголем.

Самый распространенный диагноз - артериальная гипертония, которой страдают более 40% взрослого населения страны. У медиков тревогу вызывает тот факт, что сейчас данное заболевание «молодеет» - 60-70% населения в возрасте 40 лет и старше являются гипертониками. Средний возраст пациентов с инфарктом миокарда - 63 года.

Врач настоятельно рекомендует регулярно измерять артериальное давление людям старше 30 лет, даже если ничего не беспокоит, и пристально следить за своим здоровьем. Взрослому населению с 18 лет необходимо ежегодно проходить диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр, позволяющие выявить на ранней стадии хронические неинфекционные заболевания или риск их развития.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru