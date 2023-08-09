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НовостиПроисшествия9 августа 2023 8:58

Пьяный житель Кандалакши избил остановившего его сотрудника ДПС

До пяти лет лишения свободы грозит избившему сотрудника ДПС жителю Кандалакши
Ника СВЕТЛОВА
Следователи передали в суд материалы уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Кандалакши, который несколько раз нарушил закон.

Следователи передали в суд материалы уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Кандалакши, который несколько раз нарушил закон.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи передали в суд материалы уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Кандалакши, который несколько раз нарушил закон.

- Вечером 5 мая 2023 года мужчину задержали сотрудники ДПС ГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Недовольный фактом задержания, обвиняемый нанес удары руками одному из полицейских, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

В отношении северянина возбудили уголовное дело по статье о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним: за дискредитацию армии жителя Алакуртти оштрафовали на 40 тысяч рублей. В сети житель Мурманской области оставлял дискредитирующие армию и СВО посты.

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