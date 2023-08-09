В ручье Варничном зафиксировали случаи экстремального загрязнения

В Мурманске природоохранная прокуратура выявила нарушения закона об охране вод, взяв пробы из ручья Варничного. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске природоохранная прокуратура выявила нарушения закона об охране вод, взяв пробы из ручья Варничного. Водоем оказался экстремально загрязнен.

- Сбросом ливневых сточных вод в ручей занимается «УДХ». В контрольных створах ручья установлено превышение показателей по «аммонийному азоту», «БПК5», которые характерны при сбросе хозяйственно-бытовых вод, их содержание не предусмотрено в ливневых водах, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Учреждение не обеспечило проведение инвентаризации ливневых сетей, чтобы предотвратить риски попадания в нее стоков из канализации, что повлекло негативное воздействие на водоем.

Руководителю ММБУ «УДХ» внесли прокурорское представление об устранении нарушений.

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