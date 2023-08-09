Очевидцы опубликовали видео со вспыхнувшими в Мурманске автомобилями

Через 18 минут возгорание потушили, на месте работали восемь человек. Фото: МЧС Мурманск

В Мурманске сняли на видео случившийся ночью пожар во дворе на улице Крупской. Там загорелся припаркованный автомобиль, после чего огонь распространился и на другие машины.

Через 18 минут возгорание потушили, на месте работали восемь человек.

Напомним: в Североморске тушили пожар в гаражно-строительном кооперативе.

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