Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Полярные Зори

Северяне смогут купить качественную рыбу по низким ценам. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Полярные Зори 12 августа приедет мобильная ярмарка «Наша рыба». Северяне смогут купить свежую, копченую и мороженую рыбу, пресервы и морские деликатесы по ценам на 25-30% ниже рыночных.

Фудтраки будут работать с 11.00 до 18.00 вблизи дома №3 на улице Сивко.

Напомним: День физкультурника в Мурманской области отметят 64 мероприятиями.

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