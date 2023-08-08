Спортсмен из Мурманска отправился в Псков на триатлон на олимпийской дистанции

Всего планируется участие 150 спортсменов из разных уголков России. Фото: Ирина ПОТАПОВА

70-летний спортсмен из Мурманска Александр Павлов отправился в Псков, чтобы принять участие в триатлоне на олимпийской дистанции. Мужчина является самым возрастным участником, сообщает murmansk.aif.ru

Соревнование предполагает 1,5 километра плавания, 40 километров езды на велосипеде и забег на 10 километров. Всего планируется участие 150 спортсменов из разных уголков России.

Заявки уже поступили от атлетов из Санкт-Петербурга, Карелии, Москвы, Новгородской, Ленинградской, Мурманской, Белгородской областей.

Напомним: профессор из Мурманска Феликс Щербина установил рекорд России по тройному прыжку.

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