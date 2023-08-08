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НовостиСпорт8 августа 2023 14:17

Спортсмен из Мурманска отправился в Псков на триатлон на олимпийской дистанции

Александр Павлов является самым возрастным участником
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Всего планируется участие 150 спортсменов из разных уголков России.

Всего планируется участие 150 спортсменов из разных уголков России.

Фото: Ирина ПОТАПОВА

70-летний спортсмен из Мурманска Александр Павлов отправился в Псков, чтобы принять участие в триатлоне на олимпийской дистанции. Мужчина является самым возрастным участником, сообщает murmansk.aif.ru

Соревнование предполагает 1,5 километра плавания, 40 километров езды на велосипеде и забег на 10 километров. Всего планируется участие 150 спортсменов из разных уголков России.

Заявки уже поступили от атлетов из Санкт-Петербурга, Карелии, Москвы, Новгородской, Ленинградской, Мурманской, Белгородской областей.

Напомним: профессор из Мурманска Феликс Щербина установил рекорд России по тройному прыжку.

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