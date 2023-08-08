Переехала из Оренбурга в Мурманск, чтобы стать женой. Пожарный сделал своей девушке необычное предложение

По аналогии с авиационной традицией, вновь создаваемую семью коллеги-огнеборцы встречали водяной аркой, которую они создали при помощи пожарного ствола. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области / vk.com/murman01

Все больше просмотров набирает в сети видео, которое опубликовали в паблике Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области в «ВКонтакте». Коллеги помогли пожарному 12 пожарной части Мурманского филиала Максиму Селезневу сделать предложение его девушке Юле. А вышло все случайно.

Максим решил, что такой важный момент должен пройти в красивом месте - на берегу залива. И как раз в то время, когда он делал Юле предложение, мимо проезжал дежурный караул ПЧ-12, который проводил занятия по пожарно-тактической подготовке. Коллеги решили, что пара должна запомнить этот день навсегда и сделали над влюбленными водяную арку.

По аналогии с авиационной традицией, вновь создаваемую семью коллеги-огнеборцы встречали водяной аркой, которую они создали при помощи пожарного ствола.

- Моя невеста год назад переехала за мной из Оренбурга в Мурманск. Знакомы мы больше 7 лет, и она очень гордится тем, что я пожарный. Для нее был большой сюрприз - Юля совсем не ожидала увидеть мою работу в таком необычном формате. Она сказала «Да!». И я очень благодарен своим коллегам - они поддержали меня в такой ответственный момент! - привели слова Максима в Управлении.

Напомним: в Мурманске получила новую шестикомнатную квартиру многодетная семья Халитовых. В прошлом году супругов Светлану Георгиевну и Махмута Максутовича наградили орденом «Родительская слава»

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