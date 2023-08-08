Росавиация предлагает открыть чартерные рейсы из стран Азии в Мурманск

Российские авиакомпании рассмотрят возможность запуска круглогодичных чартерных рейсов из стран Юго-Восточной Азии в Россию. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Российские авиакомпании рассмотрят возможность запуска круглогодичных чартерных рейсов из стран Юго-Восточной Азии в Россию. С таким предложением выступила Росавиация.

Так, рейсы предлагается открыть из Таиланда, Лаоса, Вьетнама и Малайзии в Москву, Санкт-Петербург и Мурманск (не менее одного рейса в неделю), а также в Иркутск и Улан-Удэ зимой.

Как рассказала «Известиям» гендиректор компании «Русский сувенир» Ирина Мюльберг, в России хотят активно привлекать туристов из Юго-Восточной и Восточной Азии, однако проблема в привлечении иностранцев заключается в том, что в самолетах на регулярных рейсах не хватает мест. Чартеры должны с этим помочь.

Напомним: авиакомпания «Белавиа» продлила рейс Мурманск-Минск до весны 2024 года.

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